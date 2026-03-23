Конференция по частному праву пройдет в Одинцовском округе 1 апреля

V Всероссийская научно-практическая конференция «Новые горизонты частного права» пройдет на площадке Одинцовского филиала МГИМО МИД России по адресу: г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3. Принять участие можно очно и дистанционно.

В рамках конференции запланирована работа трех секций. Участники обсудят тенденции развития материального права, цифровую трансформацию частноправовых отношений, а также применение электронных технологий в судебном производстве.

Организаторы уточнили, что соавторство допускается не более чем для двух авторов, а участие возможно только в одной секции. Лучшие доклады отметят дипломами I, II и III степени, всем участникам вручат сертификаты. Программа и актуальная информация размещаются на странице частно-правового клуба «Lex&Praxis» в социальной сети «ВКонтакте» по адресу vk.com/lexandpraxis.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все, что касается трансформации юридической службы, дает высвобождение денег, ресурсов и приносит эффективность. В этом в том числе помогает автоматизация.

«Трансформация юридических служб. <…> Сегодня такое количество кадровиков, такое количество бухгалтеров в современном мире… Они все очень хорошие, все нам нужны, но чуть на другом направлении. Поэтому все, что касается трансформации в этой сфере, дает высвобождение денег, ресурсов и соответственно дает эффективность. Это и есть трансформация: ее две ключевые цели», — сказал Воробьев.