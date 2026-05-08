Конец эпохи обхода ограничений для ИИ? Эксперт объяснил, что делать россиянам

IT-эксперт Рыбальченко предупредил о росте рисков блокировок ИИ-сервисов
ЭксклюзивОбщество

Эксперт ООО «АйТуБи» Илья Рыбальченко сообщил РИАМО: блокировка доступа к Claude — это не единичный случай, а начало возможной волны ограничений со стороны других крупнейших ИИ-корпораций для пользователей из России.

Что происходит сейчас:

  • массовые ограничения: по данным Baza, нейросеть Claude уже активно блокирует российских пользователей.
  • удар по профессионалам: IT-специалисты и предприниматели теряют доступ к ИИ-инструментам, на глубокую настройку которых уходили месяцы работы.

Почему это происходит

Развитие ИИ переводит сервисы из разряда «сайтов» в категорию стратегической инфраструктуры. Для западных разработчиков (Anthropic, OpenAI) ключевыми факторами становятся:

  • соблюдение санкционного комплаенса.
  • контроль над экспортными технологиями.
  • минимизация юридических и регуляторных рисков.

Как сервисы находят пользователей

Крупные игроки совершенствуют системы отслеживания, которые способны идентифицировать пользователя даже при использовании обходных путей:

  1. Смена IP-адресов.
  2. Анализ цепочек транзакций (платежей).
  3. Идентификация владельцев корпоративных аккаунтов.

Что это значит для бизнеса и пользователей?

Использование недоступных сервисов через обходные пути становится критически опасным. При внезапной блокировке вы рискуете безвозвратно потерять:

  • архитектуру ваших продуктов.
  • базы знаний и накопленную аналитику.
  • настроенные цепочки автоматизации и промпты.

Эксперт рекомендует рассматривать это не как «драму», а как системный операционный риск, сопоставимый с отключением облачных сервисов или зарубежного ПО.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.