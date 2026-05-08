Конец эпохи обхода ограничений для ИИ? Эксперт объяснил, что делать россиянам
Эксперт ООО «АйТуБи» Илья Рыбальченко сообщил РИАМО: блокировка доступа к Claude — это не единичный случай, а начало возможной волны ограничений со стороны других крупнейших ИИ-корпораций для пользователей из России.
Что происходит сейчас:
- массовые ограничения: по данным Baza, нейросеть Claude уже активно блокирует российских пользователей.
- удар по профессионалам: IT-специалисты и предприниматели теряют доступ к ИИ-инструментам, на глубокую настройку которых уходили месяцы работы.
Почему это происходит
Развитие ИИ переводит сервисы из разряда «сайтов» в категорию стратегической инфраструктуры. Для западных разработчиков (Anthropic, OpenAI) ключевыми факторами становятся:
- соблюдение санкционного комплаенса.
- контроль над экспортными технологиями.
- минимизация юридических и регуляторных рисков.
Как сервисы находят пользователей
Крупные игроки совершенствуют системы отслеживания, которые способны идентифицировать пользователя даже при использовании обходных путей:
- Смена IP-адресов.
- Анализ цепочек транзакций (платежей).
- Идентификация владельцев корпоративных аккаунтов.
Что это значит для бизнеса и пользователей?
Использование недоступных сервисов через обходные пути становится критически опасным. При внезапной блокировке вы рискуете безвозвратно потерять:
- архитектуру ваших продуктов.
- базы знаний и накопленную аналитику.
- настроенные цепочки автоматизации и промпты.
Эксперт рекомендует рассматривать это не как «драму», а как системный операционный риск, сопоставимый с отключением облачных сервисов или зарубежного ПО.
