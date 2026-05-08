Конец эпохи обхода ограничений для ИИ? Эксперт объяснил, что делать россиянам

сегодня в 13:41

Эксперт ООО «АйТуБи» Илья Рыбальченко сообщил РИАМО: блокировка доступа к Claude — это не единичный случай, а начало возможной волны ограничений со стороны других крупнейших ИИ-корпораций для пользователей из России.

Что происходит сейчас:

массовые ограничения: по данным по данным Baza , нейросеть Claude уже активно блокирует российских пользователей.

удар по профессионалам: IT-специалисты и предприниматели теряют доступ к ИИ-инструментам, на глубокую настройку которых уходили месяцы работы.

Почему это происходит



Развитие ИИ переводит сервисы из разряда «сайтов» в категорию стратегической инфраструктуры. Для западных разработчиков (Anthropic, OpenAI) ключевыми факторами становятся:

соблюдение санкционного комплаенса.

контроль над экспортными технологиями.

минимизация юридических и регуляторных рисков.

Как сервисы находят пользователей

Крупные игроки совершенствуют системы отслеживания, которые способны идентифицировать пользователя даже при использовании обходных путей:

Смена IP-адресов. Анализ цепочек транзакций (платежей). Идентификация владельцев корпоративных аккаунтов.

Что это значит для бизнеса и пользователей?

Использование недоступных сервисов через обходные пути становится критически опасным. При внезапной блокировке вы рискуете безвозвратно потерять:

архитектуру ваших продуктов.

базы знаний и накопленную аналитику.

настроенные цепочки автоматизации и промпты.

Эксперт рекомендует рассматривать это не как «драму», а как системный операционный риск, сопоставимый с отключением облачных сервисов или зарубежного ПО.

