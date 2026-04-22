Кому гостинцев? В магазине Абхазии нашли собачий жир из Барнаула
В магазине Абхазии нашли собачий жир из Барнаула
Россиянка рассказала, что при отдыхе в Абхазии обнаружила на полках магазина собачий жир в бутылках по 250 мл, который производят в Барнауле, сообщает Barnaul 22.
Он стоял на одной полке вместе с медвежьим, рыбьим и козьим жиром.
«Как лечебное средство при заболеваниях дыхательной системы. Кому? Заказывайте», — иронично спросила россиянка.
В 2024 году жители города Артема уже наблюдали у себя на полках такую продукцию. Тогда находка вызвала общественный резонанс, так как польза продукта научно не доказана, а еще он не внушает доверия у зоозащитников.
