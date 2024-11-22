Комплексная проверка готовности системы оповещения населения пройдет в Мытищах

Жителей Мытищ предупреждают, что с 21 по 29 ноября ежедневно с 15 часов будет проводиться проверка готовности региональной системы оповещения населения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

В этот период запланировано включение громкоговорящих установок — электросирен, а также перехват теле- и радиовещания для передачи специального сообщения.

«Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Сто пятьдесят один, сто пятьдесят два, сто пятьдесят три, сто пятьдесят четыре, сто пятьдесят пять», — будут говорить в сообщении.

Подобные тестовые включения проходят регулярно. Это позволят проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность специалистов, ответственных за запуск системы. Важно помнить, что подобные учения являются важной частью обеспечения безопасности граждан и позволяют своевременно выявлять возможные сбои в системе. Ваше понимание и поддержка помогут нам поддерживать систему оповещения в рабочем состоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.