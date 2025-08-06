Компьютерная академия Шатуры обучает специалистов IT-сферы

На традиционном бизнес-завтраке предприниматели, ведущие свой бизнес в Шатуре, познакомились с деятельностью центра дополнительного образования, где обучают подростков востребованным профессиям. Филиал компьютерной академии работает в городе с 2023 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Преподаватели в очном и онлайн форматах знакомят ребят с IT-технологиями, дают знания по популярным направлениям.

«Мы даем нашим студентам 70% практики. Это важно для подростков, желающих связать свою жизнь с IT-сферой. Готовы по запросам работодателей давать ребятам задания. Это будет взаимовыгодное сотрудничество. Предприниматели получат готовый продукт, а наши студенты — отличный кейс к своему портфолио. Организации могут приглашать наших студентов на стажировку, а мы на базе нашего филиала — организовывать специализированное обучение по узкому запросу по направлениям IT и смежных областей. Рады сотрудничеству в любых форматах», — поделилась директор филиала компьютерной академии Елена Корочкина.

Беседа получилась очень оживленной, поскольку цифровые технологии внедряются практически во все сферы жизни. А вот специалистов-профессионалов на рынке труда не так много.

Основная цель подобных встреч, по мнению начальника управления инвестиций и экономического развития Елены Литвиновой, — это знакомство бизнес-сообщества с возможностями для развития в пределах своего муниципалитета.

«Бизнес-завтраки помогают предпринимателям узнавать друг о друге, находить партнеров. Спикеры, рассказывая о себе и своих услугах, открывают для нас новые возможности: закрывать вакансии на предприятиях, находить шатурянам дело по душе, не выезжая за пределы округа, совместными усилиями развивать родной район», — отметили шатурские предприниматели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.