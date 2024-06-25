Компания-нарушитель возместит ущерб в размере 2 млн рублей почвам Дубны

Арбитражный суд Московской области удовлетворил исковые требования Минэкологии Подмосковья к компании «Литион» о возмещении ущерба, нанесенного незаконным размещением отходов в городском округе Дубна. Нарушение было зафиксировано инспекторами эконадзора, сообщает пресс-служба ведомства региона.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на два земельных участка земель вблизи канала имени Москвы и озера Лебяжье было незаконно завезено и размещено более 1,5 тысяч кубометров строительных отходов, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В результате сумма ущерба от незаконной свалки превысила 2 млн рублей. Компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований».

Добровольно возместить ущерб нарушители отказались, и Минэкологии было вынуждено направить исковое заявление в суд, который вынес решение в пользу природоохранного ведомства. В законную силу оно пока не вступило.

Тихон Фирсов также напомнил, что материалы надзорного мероприятия и экспертное заключение были направлены в прокуратуру Московской области, где дадут собственную оценку нарушению.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.