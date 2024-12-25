Коммунисты назвали провокацией переодевание памятника Ленина в Деда Мороза

Первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев назвал провокацией решение администрации города Ирбит Свердловской области нарядить памятник Владимиру Ленину в костюм Деда Мороза.

Ранее жители Ирбита раскритиковали новогодние наряды памятников Владимиру Ленину и Екатерине II, которых местные власти облачили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

«Вызывают, конечно, изумление действия администрации Ирбита», — заявил Ивачев в интервью изданию RTVI.

Он подчеркнул, что ирбитская мэрия давно «неровно дышит» к Ленину. Возможно, администрация решила переодеть монумент Владимира Ильича в ответ на протест горожан, выступивших против переименования площади, которую назвали в честь революционера.

Ивачев призвал наказать местных чиновников, а советские памятники оставить в покое, чтобы избежать общественного резонанса.