Коммунальщики Власихи убрали снежный бруствер на Солнечной улице

В Власихе коммунальные службы оперативно устраняют последствия снегопадов. С 6 утра на Солнечной улице работает лаповый снегоуборщик «золотые ручки» в тандеме с самосвалом, расчищая дорогу от плотного снежного бруствера, который образовался после предыдущей уборки трактором. Такой снежный вал может создавать опасность для автомобилистов.

Водители уборочной техники быстро и слаженно очищают магистраль от КПП-2 по Солнечной улице до КПП-1 на улице Маршала Жукова — это самая оживленная дорога в городе. Снег сразу загружают в грузовики для вывоза, чтобы освободить парковочные места.

В работах задействованы 56 рабочих ручного труда, два трактора МТЗ-382 очищают межквартальные проезды, а МТЗ-320 — проезжую часть дорог. За несколько дней во Власихе выпала почти месячная норма осадков. Собранный снег временно складируют на территории по адресу: улица Солнечная, 26.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.