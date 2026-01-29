Коммунальщики Серебряных Прудов очищают Мочилы от снега третий день подряд

В селе Мочилы Серебряных Прудов уже третий день продолжается интенсивный снегопад. Местные жители и коммунальщики называют ситуацию природной аномалией — снег не прекращается с начала циклона.

Для уборки снега ежедневно выходит бригада МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» из шести человек. Рабочий день дворников начинается в 6 утра. В их распоряжении лопаты, два снегоуборщика и трактор «Беларусь», который помогает справляться с большими сугробами.

Коммунальщики очищают дворы, проезды, парковки, детские и спортивные площадки, а также общественные пространства. По словам опытного дворника Ольги Лапшиной, сотрудники выходят на работу рано и с хорошим настроением, несмотря на усталость. Она отметила, что без техники справиться с таким объемом снега было бы невозможно. Дополнительную помощь в уборке оказывает ООО «Юг Подмосковья».

Работники МБУ «БДХ» продолжают поддерживать чистоту и безопасность в округе, несмотря на сложные погодные условия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.