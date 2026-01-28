Коммунальщики Пушкинского округа убирают снег после сильного снегопада

В Пушкинском округе за двое суток выпало более полуметра снега, коммунальные службы начали уборку дорог с раннего утра.

В Пушкинском округе продолжается интенсивный снегопад, за последние двое суток выпало свыше полуметра осадков. Для обеспечения проезда к деревням и поселкам коммунальные службы выходят на уборку еще до рассвета.

В деревне Луговая техника начала работу в 5:00 утра. Заместитель директора МКУ «Софрино» Андрей Букин сообщил, что тяжелая техника «Амкодор» используется для расчистки и расширения дороги в сторону деревни Горенки и коттеджного поселка «Генеральский». Всего в округе задействованы 72 единицы спецтехники, а с 7:00 к уборке присоединились 86 дворников.

Работы продолжаются до позднего вечера, а в случае сильного снегопада смены продлеваются до полуночи. Коммунальные дорожные машины очищают и обрабатывают дороги противогололедными материалами. МКУ «Софрино» обслуживает шесть крупных поселений, включая Софрино, Ашукино, Ельдигино, Лесное и Софрино-1, с общей протяженностью дорог около 330 километров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.