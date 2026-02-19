Коммунальщики Пушкина убирают снег после циклона 19 февраля

сегодня в 13:42

Снежный циклон «Валли» 19 февраля принес в Пушкино около 12 сантиметров осадков. Коммунальные службы вышли на уборку с пяти часов утра и работают в усиленном режиме на улицах и во дворах.

К 11:00 в Пушкине выпало около 12 сантиметров снега. Работы по расчистке ведутся, в том числе на улице Тургенева у дома № 13.

Начальник дорожного отдела МКУ «Пушгорхоз» Никита Айропетьян сообщил, что техника вышла на линии в пять утра, а сотрудники заступили на смену в шесть часов.

«Сейчас на участке задействованы экскаватор-погрузчик и мини-погрузчик. Работают шесть человек — пятеро рабочих и мастер бригады», — пояснил Айропетьян.

Основная задача — расчистка парковочных мест и тротуаров. Снег плотный и местами утрамбованный, поэтому работы ведут оперативно, чтобы избежать образования наледи и заторов.

На главных дорогах города задействованы комбинированные дорожные машины и роторная техника. Они сгребают и вывозят снег, а также обрабатывают покрытие противогололедными материалами. Приоритетом остается безопасность пешеходов и бесперебойное движение транспорта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.