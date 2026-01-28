сегодня в 15:23

Коммунальщики Октябрьского под Люберцами третий день расчищают снег

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы коммунальные службы третий день подряд устраняют последствия сильного снегопада, чтобы обеспечить проезд экстренных служб и вывоз мусора.

В Октябрьском под Люберцами продолжается интенсивная уборка снега, который не прекращается уже третьи сутки. Управляющая компания «Альфа квартал» задействовала более 60 сотрудников и пять единиц тяжелой техники для расчистки главных дорог и дворов.

Работы начинаются на рассвете. В первую очередь коммунальщики обеспечивают проезд для скорой помощи, пожарных и полиции. Затем расчищают подъезды к мусорным площадкам, чтобы не допустить скопления отходов.

Для уборки дворов и узких проездов используют малогабаритные погрузчики. Снег собирают в большие кучи вдоль дорог, которые затем вывозят на специальный полигон. Для предотвращения гололеда дороги обрабатывают песчано-соляной смесью.

Несмотря на обильные осадки, движение транспорта и жизнь в поселке продолжаются.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.