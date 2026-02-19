сегодня в 12:32

Коммунальщики Истры с утра расчищают город после снегопада

Сильный снегопад 19 февраля накрыл Истру, за ночь выпало более шести сантиметров осадков. Коммунальные службы вышли на уборку города с шести утра и работают в усиленном режиме.

С начала ночного снегопада в Истре выпало более шести сантиметров снега, осадки продолжаются. Дорожные и коммунальные службы приступили к расчистке улиц ранним утром.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.