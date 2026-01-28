Коммунальные службы ЗАТО Восход продолжают убирать снег в усиленном режиме

В ЗАТО Восход коммунальные службы вторые сутки работают в усиленном режиме из-за сильных снегопадов.

В ЗАТО Восход продолжаются обильные снегопады, за ночь выпало еще 15–20 см снега. Коммунальные службы округа вторые сутки расчищают улицы, дороги, центральную площадь, аллею и тротуары. С раннего утра тракторы повторно убрали центральные и объездные дороги.

Дворники очищают снег у подъездов жилых домов, социальных объектов и на пешеходных дорожках. В течение дня планируется расчистить придомовые территории. В администрации округа пояснили, что одновременно убрать весь снег невозможно, поэтому уборка проводится по специальным регламентам. В первую очередь очищаются дороги общего пользования, тротуары, подъезды к жилым домам и социальным объектам, а также контейнерные площадки.

Позже коммунальщики переходят к уборке парковок, детских и спортивных площадок. Для борьбы со стихией задействованы два трактора, снегоуборщик и шесть сотрудников коммунальных служб и управляющей компании «ЭКОМ». По прогнозу, снегопад усилится во второй половине дня и продлится до четверга. Все это время коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.