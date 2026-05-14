Коммунальные службы Подмосковья выполнили 70 тыс работ с марта

Коммунальные службы Московской области с начала марта 2026 года выполнили более 70 тыс работ по приведению дворов и общественных пространств в нормативное состояние. Наибольший объем мероприятий пришелся на пять городских округов региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С начала марта в Подмосковье провели свыше 70 тыс работ по содержанию территорий. В перечень вошли ремонт и покраска малых архитектурных форм, уборка мусора, удаление граффити и другие виды благоустройства.

В число муниципалитетов с наибольшим объемом работ вошли Подольск — 4 095, Наро-Фоминский округ — 4 059, Красногорск — 3 828, Балашиха — 3 623 и Дмитровский округ — 3 220 выполненных мероприятий.

План сформировали по итогам обходов инспекторов профильного министерства и с использованием цифровых технологий. Инспекторы ежедневно проверяют состояние территорий, фиксируют выявленные дефекты в специальной программе и передают их балансодержателям для оперативного устранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.