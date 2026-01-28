Коммунальные службы Орехово-Зуева расчистили площадь Пушкина от снега

сегодня в 15:23

Коммунальные службы Орехово-Зуева 28 января расчистили площадь Пушкина и прилегающие территории после сильного снегопада.

В Орехово-Зуеве коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за обильных осадков. Особое внимание уделяют расчистке центральных дорог, остановок и подходов к социальным объектам.

С шести утра сотрудница комбината благоустройства Светлана Чекунаева убирала снег на площади Пушкина у школы № 6. По ее словам, несмотря на интенсивность снегопада, она относится к работе с энтузиазмом. Вчера коммунальщики полностью очистили территорию, однако новые осадки вновь затруднили передвижение жителей.

Большую часть снега убрали трактором, остатки — вручную лопатами. Также расчистили лавочки и остановку общественного транспорта на улице Пушкина.

В течение суток по округу задействовано около 200 единиц техники и более 400 дворников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.