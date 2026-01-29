сегодня в 15:21

Коммунальные службы Орехово-Зуева очищают дворы и соцобъекты от снега

Коммунальные службы Орехово-Зуева продолжают убирать снег во дворах и у социальных объектов в условиях сильного снегопада.

В Орехово-Зуеве коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за непрекращающегося снегопада. Особое внимание уделяют расчистке проходов к медицинским учреждениям и другим социально значимым объектам.

С помощью трактора была очищена дорога к филиалу №3 Центральной городской больницы. Также от снега освобождают пешеходные зоны и дворовые территории на улицах Урицкого, Козлова и Бирюково. Водитель трактора Андрей начал смену в шесть утра и отметил, что из-за постоянных осадков территория быстро снова покрывается снегом.

Для уборки привлекают всю доступную технику, включая тракторы и мини-погрузчики. Коммунальщики стараются минимизировать последствия циклона и обеспечить комфорт жителей города.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.