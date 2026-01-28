Коммунальные службы Ленинского округа устраняют последствия снегопада

В Ленинском округе Подмосковья коммунальные службы с раннего утра расчищают улицы и тротуары после сильного снегопада.

В Ленинском округе Подмосковья коммунальные службы продолжают устранять последствия обильного снегопада. За сутки в регионе выпала пятая часть месячной нормы осадков, а высота сугробов в Видном достигла почти полуметра.

С шести утра специалисты очищают пешеходные дорожки на центральных улицах: Школьной, Заводской, Советской и проспекте Ленинского Комсомола. Мастер участка Алексей Хорошилов отметил, что коммунальщики не ожидали такого количества снега, но прилагают все усилия для обеспечения безопасности жителей.

«Мы делаем все возможное, чтобы люди могли передвигаться по городу легко и безопасно, без риска упасть. Наша задача — не только обеспечить порядок, но и сохранить хорошее настроение у жителей», — пояснил Алексей Хорошилов.

Одновременно с расчисткой тротуаров ведутся работы на проезжей части. Для уборки снега используют специализированную технику: тракторы МТЗ и бобкеты. После очистки дороги снег грузят в самосвалы и вывозят за пределы города.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.