Коммунальные службы Красногорска усилили уборку снега из-за циклона

сегодня в 12:57

Свыше 1,7 тысячи сотрудников коммунальных и дорожных служб Красногорска и более 360 единиц техники работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Снежный циклон обрушился на Красногорск и весь Московский регион. По поручению главы муниципалитета Дмитрия Волкова коммунальные и дорожные службы были переведены на усиленный режим работы.

В зимней уборке задействованы более 1,7 тысячи работников МБУ «Красногорская городская служба», управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Для расчистки улиц используется свыше 360 единиц техники, включая погрузчики, тракторы и самосвалы.

В первую очередь очищаются автомобильные дороги, тротуары, входные группы, а также маршруты к социальным объектам и остановкам транспорта. Проезжая часть обрабатывается противогололедными материалами.

Синоптики прогнозируют снегопад до вечера. Жителям округа рекомендовано соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от использования личного транспорта в период непогоды.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.