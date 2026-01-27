Коммунальные службы Красногорска усилили уборку снега из-за циклона
Фото - © Пресс-служба го Красногорск
Свыше 1,7 тысячи сотрудников коммунальных и дорожных служб Красногорска и более 360 единиц техники работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Снежный циклон обрушился на Красногорск и весь Московский регион. По поручению главы муниципалитета Дмитрия Волкова коммунальные и дорожные службы были переведены на усиленный режим работы.
В зимней уборке задействованы более 1,7 тысячи работников МБУ «Красногорская городская служба», управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Для расчистки улиц используется свыше 360 единиц техники, включая погрузчики, тракторы и самосвалы.
В первую очередь очищаются автомобильные дороги, тротуары, входные группы, а также маршруты к социальным объектам и остановкам транспорта. Проезжая часть обрабатывается противогололедными материалами.
Синоптики прогнозируют снегопад до вечера. Жителям округа рекомендовано соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от использования личного транспорта в период непогоды.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.