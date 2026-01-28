Коммунальные службы Красногорска очищают дворы от снега в усиленном режиме

В микрорайоне Турецкий городок Красногорска коммунальные службы начали уборку снега 28 января в 4:00 утра. По словам мастера участка МБУ «Красногорская городская служба» Юрия Снопова, техника и дворники работают в усиленном режиме из-за непрекращающегося снегопада.

На расчистке задействованы три единицы техники: трактор МТЗ-82 с отвалом и щеткой, а также ручные роторы. В первую очередь сотрудники очищают подходы к школам, детским садам и поликлиникам.

Особое внимание уделяется помощи маломобильным жителям, пожилым людям и участникам СВО с ранениями. Рабочий день коммунальщиков продлится до восьми вечера, обеды организованы на месте для экономии времени и обеспечения безопасности жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.