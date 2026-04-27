Коммунальные службы Клина перешли на усиленный режим 27 апреля

Коммунальные и дорожные службы Клина 27 апреля переведены на круглосуточный усиленный режим из-за неблагоприятной погоды с порывами ветра до 22 м/с и мокрым снегом. Синоптики предупредили о сохранении сложных метеоусловий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По прогнозам синоптиков, 27 апреля в Клину ожидаются сильный штормовой ветер с порывами до 22 м/с и осадки в виде мокрого снега. В связи с этим городские службы заранее приняли меры для минимизации последствий непогоды.

С вечера воскресенья коммунальные и дорожные службы работают в усиленном, круглосуточном режиме. Сформированы две мобильные бригады с бензоинструментом, которые готовы оперативно выезжать на распиловку и уборку поваленных деревьев.

Вся необходимая техника и персонал находятся в полной готовности к очистке дорог и устранению возможных последствий циклона, включая аварии на линиях электропередачи. Глава городского округа Клин Василий Власов призвал жителей соблюдать осторожность при передвижении по городу, а водителей — соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.