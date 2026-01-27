Коммунальные службы Каширы мобилизованы для борьбы с сильным снегопадом

Вечером 26 января на территорию городского округа Кашира пришел мощный циклон, вызвавший интенсивный снегопад. Для оперативной уборки снега привлечено более 340 специалистов и свыше 90 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Согласно прогнозам синоптиков, снегопад в Кашире может продолжаться до двух суток. В связи с этим коммунальные службы работают по усиленному графику для обеспечения чистоты и безопасности на улицах.

В уборке задействованы снегопогрузчики, самосвалы и комбинированные дорожные машины. В первую очередь очищаются тротуары, подходы к социальным объектам, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы. Также проводится расчистка контейнерных площадок и парковочных зон для обеспечения вывоза мусора и свободной парковки.

Особое внимание уделяется скверам, детским площадкам и общественным пространствам. Коммунальные службы просят автомобилистов не оставлять машины в местах, мешающих работе спецтехники, чтобы ускорить процесс уборки и повысить безопасность дорожного движения.

Жителям рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости соблюдать осторожность, скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.