Коммунальные службы и волонтеры убирают снег в ЗАТО Восход

В ЗАТО Восход третий день продолжается уборка снега после затяжного снегопада. К работам привлечены коммунальные службы, волонтеры и местные жители.

В ЗАТО Восход с понедельника вечером не прекращается снегопад, который длится уже третьи сутки. Коммунальные службы работают в усиленном режиме: с пяти утра два трактора очищают главные дороги и улицы, а пять дворников убирают снег на придомовых территориях, у школы, амбулатории и магазинов.

Специалист управляющей компании ООО «ЭКОМ» Михаил Монтик третий день подряд вручную очищает входные группы жилых домов. Жители выразили ему благодарность в общедомовых чатах за добросовестную работу.

Волонтеры Подмосковья помогают там, где не хватает рабочих рук. Они расчистили снежные завалы у крыльца культурно-досугового центра, обеспечив безопасный проход детям и взрослым. К уборке также присоединились активные местные жители, которые расчищают стоянки и узкие тропинки.

Согласно прогнозу синоптиков, снегопад завершится в ночь на пятницу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.