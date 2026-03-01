Комбинезон олимпийской чемпионки Лердам продали на аукционе за 195 тыс евро

На аукционе комбинезон олимпийской чемпионки по конькобежному спорту нидерландки Ютты Лердам продали за 195 тыс. евро, сообщает «Лента.ру» .

Незадолго до окончания торгов ставка на костюм Лердам была 10 тыс. евро, но ближе к концу два покупателя устроили борьбу. В итоге стоимость поднялась до 195 тыс. евро.

Всего на платформе выставили 19 костюмов, среди них был и костюм другой олимпийской чемпионки 2026 года из Нидерландов Фемке Кок. За ее комбинезон спортсменки покупатель заплатил 4802 евро.

Все вырученные средства направят на развитие детских спортшкол.

На платформе не впервые продавались личные вещи атлетов, но цена за комбинезон конькобежки стала рекордной. Экипировка продана дороже лотов от известного португальского футболиста Криштиану Роналду.

На Олимпиаде 2026 года в Италии Лердам стала чемпионкой на дистанции 1000 м. После финиша спортсменка расстегнула комбинезон, показав бюстгальтер Nike. За такую демонстрацию белья она могла получить от производителя одежды около 1 млн евро.

