Команды колледжа «Энергия» поделились опытом в финале конкурса наставников

Директор подмосковного колледжа «Энергия» Константин Подоляк и руководители объединений колледжа приняли участие в финале Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!», который проходил в Казани. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Финалисты конкурса прошли испытания по военно-прикладным дисциплинам и презентовали свои авторские программы по патриотическому воспитанию. Участникам конкурса предоставлялась возможность профессиональной самореализации, повышения своего образовательного уровня и приобретения новых контактов.

Финалисты конкурса получат возможность войти в управленческий кадровый резерв, получить грант на разработку и реализацию собственной программы или совершенствование материально-технической базы своей патриотической организации.

Наставники колледжа «Энергия» вошли в число лучших финалистов из 70 тысяч претендентов, поделившись своими историями и опытом в воспитании патриотов России. По итогам финальных соревнований руководитель военно-патриотического объединения колледжа Дмитрий Карпухин был награждён Благодарностью Федеральной службы войск национальной гвардии РФ за высокие результаты в области наставничества.

Представители колледжа отметили, что участие в конкурсе в Год защитника Отечества и в юбилейный год системы среднего профессионального образования в России свидетельствует о правильном направлении работы колледжа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.