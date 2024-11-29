Команда волонтеров из Подольска стала призером областной игры «Самый умный. Самый добрый»

В регионе завершилась череда окружных образовательных форумов для волонтеров региона. С июля по ноябрь прошло 10 масштабных встреч, в которых приняли участие более 1 тысячи юношей и девушек. На форумах ребята узнали много полезного и улучшили свои навыки благодаря опытным экспертам. На них проводили командообразующие игры.

В конце ноября в Котельниках свою эрудицию и сплоченность в игре «Самый умный. Самый добрый» показали ребята из Шаховской, Подольска, Дмитрова, Серпухова, Егорьевска, Богородского, Одинцова, Коломны, Талдома и Зарайска.

Участники отвечали на вопросы из разных областей знаний, от истории России до специфики волонтёрской деятельности. Главным призом игры стал денежный сертификат на развитие волонтерского центра победившего округа.

Команда из Подольска на интеллектуальной викторине показала свою эрудицию в области истории России, в разных направлениях волонтерства, а также в знании Подмосковья, его достопримечательностей и объектов культурного наследия.

Первое место в квизе заняла команда городского округа Шаховская, второе — Подольска и третье — из Серпухова.

Мероприятия прошли при поддержке министерства информации и молодежной политики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.