Более 60 талантливых участников из Московской области готовятся представить регион на финале Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

«Масштабные соревнования состоятся в Москве с 30 октября по 2 ноября на площадке Учебно-выставочного комплекса „Тимирязев центр“. Подмосковная команда продемонстрирует свои профессиональные навыки в различных компетенциях — как основных, так и презентационных», — сообщили в министерстве образования Московской области.

Участники команды Подмосковья будут соревноваться в различных профессиональных направлениях. Это событие станет важной площадкой для демонстрации профессиональных достижений и возможностей людей с инвалидностью, а также для обмена опытом между участниками из разных регионов России.

Чемпионат «Абилимпикс» направлен на поддержку профессионального развития людей с ограниченными возможностями здоровья и способствует их успешной интеграции в общество. Участие в таких соревнованиях помогает раскрыть потенциал каждого участника и открывает новые возможности для профессионального роста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.