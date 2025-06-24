Команда Московской области стала лидером чемпионата по компьютерному многоборью

В мероприятии приняли участие 206 победителей региональных этапов из 76 субъектов Российской Федерации, включая новые регионы. В очном и заочном форматах приняли участие соотечественники из 12 государств и с нескольких континентов. Особая роль в Чемпионате отведена новым участникам — 35 ветеранам боевых действий и СВО.

Команду Московской области представляли победители регионального этапа чемпионата: участники проекта «Активное долголетие» Березенцева Татьяна Николаевна из Воскресенска и Комаров Андрей Александрович из Клина, также членом команды стал участник СВО из Ступино Суханкин Юрий Павлович.

«Наши жители продемонстрировали потрясающие результаты завоевав лидирующие и призовые места как в личном первенстве, так и в общекомандном. Юрий Павлович принес нашей команде дополнительные 10% к итоговому результату, благодаря чему команда Московской области стала победителем Всероссийского чемпионата», — сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Как дополнили в министерстве социального развития региона, индивидуальные победы также завоевали участники проекта «Активное долголетие». В номинации работа со смартфоном победил Андрей Комаров. Он также занял третье место в абсолютном первенстве. Татьяна Николаевна из Воскресенского клуба долголетия заняла третье место в номинации «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Разнообразие заданий финала позволило проверить широкий спектр навыков и умений, которые участники продемонстрировали в сжатое время. Задания для финальных испытаний были придуманы студентами РГУ СоцТех и призваны проверить практически-ориентированные навыки по работе в цифровом мире.

Каждый участник команды из Подмосковья получил приз за победу — планшетный компьютер. Призеры индивидуальных номинаций также получили подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.