Команда из Подольска заняла первое место на игре «Наследники победы»

В Подольске на военно-патриотической игре «Наследники победы» первое место и кубок Мужества имени Дмитрия Зернова получила команда юнармейского отряда «Витязь» из поселка Быково, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего 120 команд из разных регионов страны собрались на территории Спортивного комплекса «Труд». В состязаниях приняли участие ребята из юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской, Калужской, Тульской областей и Санкт-Петербурга.

Ребята показали максимум своих возможностей в девяти дисциплинах. В том числе в знании военной истории и системы воинских званий Вооруженных Сил РФ, провели марш-бросок, состязания на скорость по сборке-разборке автомата Калашникова и снаряжение его магазина, определению азимута, надеванию радиационно-защитных комплектов и строевой подготовке.

Кубок Мужества учрежден в честь участника СВО кавалера Ордена мужества Дмитрия Зернова. Герой с 2011 года преподавал физкультуру в Федюковской школе, занимал должность замдиректора по безопасности, руководил юнармейским отрядом. Как только началась мобилизация, пошел добровольцем на СВО и получил позывной Учитель. Стал кавалером ордена Мужества, получил медаль «За отвагу». Героически погиб под Луганском 23 июля, прикрывая своих товарищей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.