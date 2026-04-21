Команда из Наро-Фоминского округа стала призером конкурса

Школьники и родители из поселка Атепцево Наро-Фоминского округа заняли второе место в зональном этапе конкурса «Секреты дружного класса», который прошел 18 апреля в центре «Багратион». Команда получила ценные призы, включая поездку в центр «Авангард», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конкурсе «Секреты дружного класса» Наро-Фоминский округ представила команда пятого «А» класса «Класс-плюс». Ранее школьники и их родители стали победителями муниципального этапа и вышли в зональный тур.

18 апреля в центре «Багратион» встретились родительские комитеты из 12 округов. Участникам предстояло ярко и с юмором рассказать о своем классе и достижениях. Команда из Атепцева тщательно готовилась к выступлению и ежедневно проводила репетиции.

По итогам конкурса «Класс-плюс» стал лауреатом II степени. Ребят наградили ценными призами, в том числе поездкой в учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на смену «Растим патриотов России». Также отмечены родители и классный руководитель Эдуард Корниенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.