Команда из Богородского округа примет участие в фестивале КВН в Сочи

Семейная команда «Нам снова 15» из Богородского округа выступит на 37-м Международном фестивале КВН «КиВиН-2026», который проходит в Сочи с 15 по 28 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Сочи стартовал 37-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026», открывший 65-й сезон Клуба веселых и находчивых. В этом году мероприятие проходит под девизом «Юбилей КВН – играем всей страной» и собрало рекордное число участников — более 550 коллективов.

Богородский округ на фестивале представляет семейная команда «Нам снова 15», финалист Богородской лиги КВН. Коллектив известен своим семейным юмором, самоиронией и сценками о «домашнем конфликте», которые особенно нравятся зрителям. Для команды участие в фестивале — возможность проявить себя на всероссийском уровне. Лучшие коллективы по итогам выступлений смогут попасть в телевизионные лиги или другие проекты КВН.

Фестиваль в Сочи традиционно становится площадкой для обмена опытом между командами. Участников и гостей ждет насыщенная программа: ежедневные развлекательные мероприятия, интеллектуальные квизы и тематические вечеринки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.