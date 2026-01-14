Колокол, трехтонная стрела и розы в горшках: названы самые необычные грузы россиян

Православный соборный колокол весом 240 кг, украшенный рельефными иконами святых и орнаментальными надписями с растительными мотивами стал самым необычным отправлением 2025 года, сообщил РИАМО заместитель генерального директора «Первой экспедиционной компании» (ПЭК) Андрей Мякин.

«Перед погрузкой мы подготовили опорную платформу, безопасно зафиксировав колокол с помощью стяжных ремней. Чтобы исключить повреждения, между металлом и ремнями установили защитные прокладки. Для защиты от вибраций, лишней нагрузки и контакты с другими предметами в полуприцепе — разместили колокол в деревянной обрешетке», — рассказал Мякин.

Он подчеркнул, что компания перевозила груз из Воронежа в Минск. На протяжении всего маршрута автомобиль двигался в щадящем режиме, без резких маневров, за счет чего ПЭК обеспечил сохранность хрупкого груза.

Также летом компания перевозила из Краснодара в Москвы пророщенные розы в горшках общим весом 50 кг. По рекомендации компании отправитель упаковал их в пластиковые контейнеры с вентиляционными отверстиями, что позволило обеспечить приток воздуха. Помимо этого, растения перевозились с куском грунта, обернутые во влажную хлопковую ткань, что позволило предотвратить их пересыхание.

Наиболее тяжелым грузом в 2025 году стала трехтонная стрела контейнерного погрузчика, предназначенного для подъема и перемещения тяжелых грузов в транспортные средства. ПЭК перевозил отправление из Алматы в Москву. Перед погрузкой компания полностью сняла верхнюю часть полуприцепа (тент), тем самым обеспечив беспрепятственный доступ и полный визуальный контроль на этапах размещения.

«Стрелу разместили краном-манипулятором на транспортной конструкции с опорными подставками, рассчитанными под ее геометрию и центр тяжести, чтобы равномерно распределить нагрузку по всей длине платформы. Зафиксировав ее ремнями, мы уложили защитные прокладки из резины, исключающие царапины, вмятины или повреждение лакокрасочного покрытия, чтобы гарантировать стабильность даже при неровных дорогах и объезде препятствий», — пояснил Мякин.

По маршруту фура компании двигалась с ограничением скорости до 60 км/ч и запретом на резкие торможения.

