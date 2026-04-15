Колледж Подмосковье в Подмосковье провел тренинги для педагогов

Занятия по профилактике психоэмоционального выгорания прошли с 9 по 13 апреля во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» в регионе. Педагогов обучили основам тайм-менеджмента и эффективной организации рабочего времени, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе занятий участники разобрали ключевые принципы планирования: расстановку приоритетов, составление личного расписания и постановку реалистичных целей. Педагогам также рассказали о важности группировки задач, отказа от многозадачности и учета так называемых «поглотителей времени».

Отдельное внимание уделили индивидуальным особенностям — типу темперамента и хронотипу. Участники обсудили, как развивать самоконтроль и мотивацию, а также как корректно отказываться от задач, не относящихся к числу приоритетных.

В колледже подчеркнули, что грамотный тайм-менеджмент помогает педагогам успевать выполнять ключевые задачи без ущерба для самочувствия и профессионального развития. В условиях высокой нагрузки, включающей совещания, педсоветы, работу с обучающимися и родителями, навыки управления временем становятся особенно востребованными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.