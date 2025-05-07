Колледж «Подмосковье» принял участие в смене «Город мастеров» в Анапе

Активисты Колледжа «Подмосковье» успешно завершили участие в смене «Город мастеров», которая проходила в ВДЦ «Смена» в Анапе. В программе приняли участие 13 студентов, представляющих студенческий актив, волонтеров и медиацентр колледжа, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе смены участники выбрали различные компетенции для обучения, включая «Технология моды», «Ландшафтный дизайн», «Керамика», «Ресторанное дело», «Управление железнодорожным транспортом» и «Сухое строительство». По окончании обучения студенты получили свидетельства о дополнительном образовании «Город мастеров», а также сертификаты «Мои интересы» и «Практическая психология».

В рамках программы студенты также вошли в состав медиацентра, где освещали события смены, создавали видеоматериалы и монтировали ролики. Участники активно принимали участие в тематических мероприятиях и конкурсах на протяжении двух недель.

По итогам смены студенты отметили полученные знания и навыки, а также возможность завести новые знакомства и обменяться опытом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.