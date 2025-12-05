Колледж «Подмосковье» поучаствовал в создании видеоролика к песне «Разговоры о важном»

Коллектив колледжа «Подмосковье» принял участие в создании видео-визуализации к песне «Разговоры о важном». Проект реализован по инициативе Корпоративного Университета развития образования (КУРО) Московской области. Автор слов и музыки — Татьяна Назаренко-Матвеева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогики КУРО. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Видеоролик отражает суть одноименного всероссийского проекта, ставшего частью учебного процесса в школах и колледжах страны. В нем раскрываются ключевые темы занятий: патриотизм, сохранение исторической памяти, созидательный труд, семья, творчество и взаимопомощь.

«Создавая это видео, мы постарались передать главный смысл песни: раскрыть те ценности, которые лежат в основе воспитательной системы СПО. Для этого мы обратились к видео-архиву нашего колледжа, показав реальные кадры из жизни студентов и педагогов. Песня подчеркивает также идею единства, поэтому в съемках приняли участие студенты из Химок, Лобни, Клина и Солнечногорска. Этот проект стал по-настоящему объединяющим, подтверждая то, что традиционные ценности остаются крепким фундаментом для построения будущего России», — отметила директор учебного заведения Антонина Юдина.

Видео доступно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.