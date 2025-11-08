сегодня в 14:56

Количество рысей в Московской области выросло в 2,5 раза

Количество рысей в Московской области выросло до 80 особей, то есть, в два с половиной раза. Из-за недостатка еды они стали чаще атаковать домашних кошек и собак, сообщает Mash .

Наибольшее количество рысей зафиксировали в Волоколамском, Дмитровском и Рузском округах. Популяция начала увеличиваться.

Краснокнижную рысь запрещено убивать. В природе у нее практически отсутствуют враги.

В большинстве случаев рыси охотятся на небольших по габаритам зверей и зайцев. Когда «еда» заканчивается, животное подбирается ближе к людям.

Рыси подходят к домам и дачным поселкам. Там им проще поймать собаку или кошку.

Экологи рекомендуют жителям Московской области не отпускать питомцев гулять без надзора. Также нельзя подкармливать рысей.

Увеличение популяции считается успехом природоохранной сферы. Однако теперь нужно научиться мирно сожительствовать с видом.

За убийство рыси россиян могут оштрафовать на сумму до одного млн рублей. Также есть риск попасть в колонию на срок до пяти лет.

