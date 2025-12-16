Количество незаконных свалок в Подмосковье сократилось более чем на 20%

В Минэкологии Московской области подвели предварительные итоги борьбы с незаконными свалками в 2025 году. По словам министра экологии и природопользования Московской области Виталия Мосина, количество вновь выявленных за год свалок оказалось примерно на 20 процентов меньше, чем за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С января по сегодняшний день было выявлено 787, тогда как за аналогичный период прошлого года — 1 005. Снижения более чем на 20 процентов удалось добиться с помощью координации действий ведомств: Минэкологии, Минчистоты, Минсельхоза, комитета лесного хозяйства, а также правоохранительных и надзорных органов. Помимо этого, большую роль сыграла последовательная борьба с незаконным оборотом строительных отходов и грунтов», — рассказал министр.

В течение года в Подмосковье ликвидировано 796 свалок с учетом прошлогодних — больше, чем было обнаружено. Остаются неубранными лишь 57, что на 14 процентов меньше, чем в начале 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.