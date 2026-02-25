Клуб «Рубикон» в Бронницах приглашает на игры по четвергам

Клуб интеллектуального досуга «Рубикон» открылся на базе молодежного центра «Алиби» в Бронницах. Встречи проходят каждый четверг в 17:30 по адресу: ул. Красная, д. 24, принять участие могут жители старше 12 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Бронницах на базе молодежного центра «Алиби» работает клуб интеллектуального досуга «Рубикон». Это площадка для любителей настольных игр, где можно провести свободное время, пообщаться и попробовать себя в разных игровых форматах.

В коллекции клуба — более 20 настольных игр: от «Манчкина» до «Цивилизации». Участники уже строили государства в «7 Чудес», выживали в «За бортом», сражались в «Бэнге» и спасали человечество от вирусов в «Пандемии». Среди популярных игр также «Манчкин Квест», «Звездные империи» и «Метро 2033».

Встречи клуба проходят каждый четверг в 17:30 по адресу: ул. Красная, д. 24, МЦ «Алиби». Возрастное ограничение — 12+. Присоединиться к чату клуба можно по ссылке: https://t.me/+30T_36-AYD9lOTIy

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.