Клишас ответил, вернут ли в России смертную казнь

При действующей Конституции вернуть в России смертную казнь невозможно, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По словам сенатора, позиция по этому вопросу не менялась, сообщает ТАСС .

«При действующей конституции это невозможно. Позиция Конституционного суда России по этому вопросу так же не менялась», — добавил Клишас.

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин ранее говорил, что вернуть смертную казнь в России можно только при принятии новой Конституции. Другого способа снятия моратория на высшую меру наказания нет, заявлял он.

Президент России Владимир Путин в 2024 году сообщал, что власти не вводят смертную казнь в стране даже в условиях СВО, хотя «значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос».

Согласно недавнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), каждый второй респондент (49%) выступил за применение смертной казни в России.