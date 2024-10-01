Журналисты Клина участвуют в международном фестивале медийного творчества

Уже более четверти века журналисты из Подмосковья, других областей и стран встречаются на международном фестивале «Братина». Журналисты из Клина также принимают в нем участие, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Последние несколько лет он проходит в Сергиевом Посаде.

Мастер-классы, встречи, конкурсы, обмен знаниями и опытом. Уже более четверти века журналисты из Подмосковья, других областей и даже стран встречаются на международном фестивале «Братина». Последние несколько лет он проходит в Сергиевом Посаде. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Тема этого года — «Я горжусь!».

Ежегодно клинский телеканал «Поиск» участвуют в различных номинациях фестиваля и всегда журналисты возвращаются с победами. В этот раз на суд жюри отправили 6 работ: фильмы «Танки. Техника победы»,

«Личное дело. Наши герои — наша гордость», «30 лет по воле рока», серию передачи «Наши люди», посвященную А. С. Пушкину, проект «Самбо 85 лет спустя. Моя Россия», а также репортаж о семье Сорокиных из специальной рубрики «Семейный код».

«Этот год прошел для нас плодотворно. Мы представили работы в каждой из номинации, отобрали самые лучшие фильмы и проекты», — рассказала режиссер МАУ «ТВ „Поиск“ Инга Филиппова.

И, конечно, по традиции клинские журналисты примут участие в самом сложном испытании — телерепортаже с колес. За несколько часов съемочной группе предстоит отснять материал, написать текст и смонтировать готовый сюжет. Выбирать лучший сюжет будут телезрители канала «Тонус». Фестиваль пройдет с 9 по 12 октября.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.