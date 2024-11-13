Клинская библиотека стала лучшей в Подмосковье

Клинский лицей Д. И. Менделеева получил региональную награду за лучшую библиотеку. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

В отделе анализа обеспеченности и комплектования библиотечных фондов Корпоративного университета развития образования (КУРО) подведены итоги регионального конкурса «Семья и библиотека: точки притяжения».

Этот конкурс направлен на укрепление института семьи, на утверждение нравственных семейных ценностей, на привлечение к чтению детей и молодого поколения.

Клинский лицей имени Д. И. Менделеева стал победителем регионального конкурса «Семья и библиотека: точки притяжения» в номинации «Лучшее библиопространство для семьи». Напомним, что Клинская библиотека «PRОзнание», открытая на базе учреждения образования, стала первой модельной библиотекой в регионе. Она была открыта менее года назад и за это время уже привлекла более 2,5 тыс. читателей и стала важным образовательным центром, доступным не только для учащихся лицея, но и для детей из соседних школ и дошкольных учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.