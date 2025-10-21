Климатологи прогнозируют значительное потепление осени в центральной России

Температура осени в Москве может повыситься на 7-8 градусов к концу века

Согласно данным Центрального управления по гидрометеорологии, осенняя температура в Москве и средней полосе России демонстрирует устойчивую тенденцию к потеплению, сообщает ТАСС .

За последние 33 года температура в осенний период повысилась почти на 3 градуса, а к 2100 году ожидается дальнейший рост на 7-8 градусов.

Как сообщил метеоролог Николай Терешонок, к 2050 году прогнозируется увеличение температуры на 2-3 градуса.

Наблюдения показывают, что самая холодная осень была зафиксирована в 1993 году со средней температурой 1,2 градуса, тогда как текущий 2024 год стал самым теплым с показателем 8,8 градуса. Эксперт связывает эти изменения с глобальным потеплением климатической системы. Исторические экстремумы температуры для Москвы остаются на уровне -31,8 градуса (26 ноября 1890 года) и +32,1 градуса (7 сентября 1938 года).