Китайский робот Володя принят на работу в Госдуму

Депутат Госдумы Андрей Свинцов сообщил о приобретении роботизированного ассистента по имени Володя, произведенного в Китае. Несмотря на это, депутат подчеркнул, что доступ к конфиденциальным бумагам ему будет закрыт. В его обязанности войдет помощь в транспортировке багажа и распространение символики партии, сообщает Газета.ru .

«Это китайская разработка, но внутри софт мы будем импортозамещать. Поэтому мы робота к важным государственным документам в Госдуме не допускаем. Пока робот-помощник депутата — это физический помощник, он будет раздавать атрибутику, выезжать вместе с депутатом в регионы, таскать чемоданы. Мы его сейчас тестируем в качестве фотографа, оператора, чтобы снимать работу депутата. То есть это помощник пока в основном физический. Мы его к документам не допускаем», — пояснил Свинцов.

Робот Володя был впервые представлен широкой публике в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Эта модель, выпускаемая китайской компанией Unitree Robotics с 2024 года, является серийной и доступна для приобретения в России по цене около 2,7 миллиона рублей, согласно информации в прессе.

На данном роботе будет проходить тестирование российского программного обеспечения, разработанного специально для такого рода техники. В частности, планируется оснастить робота российской моделью искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.