Китайский дипломат поблагодарил Московский зоопарк за заботу о панде Катюше

Китайский дипломат Фэн Литао назвал панду Катюшу коренной москвичкой и поблагодарил сотрудников Московского зоопарка за заботу о ней, сообщает Life.ru .

Фэн Литао несколько раз посещал Московский зоопарк. Там он видел Катюшу и ее родителей — Жуи и Диндин.

«Я думаю, Катюша даже не гость в столице. Она уже коренная москвичка. И все хорошо, прекрасные условия», — сказал дипломат.

По словам Фэн Литао, специалисты обеспечили пандам уход и питание, в том числе регулярные поставки свежего бамбука. Зоопарк держит Катюшу под постоянным наблюдением. Она участвует в российско-китайской программе по сохранению больших панд.

24 августа Катюше исполнилось три года. Она стала первой большой пандой, родившейся в России. Ранее Life.ru сообщал, что зоопарк ведет переговоры с Китаем, чтобы Катюша могла остаться в стране.

Фэн Литао выступил 22 сентября на мероприятии «Великолепная Сычуань — благодатный край» в Китайском культурном центре в Москве. Там представили туристический продукт «Панда-экспресс» и акцию с 10 тысячами бесплатных билетов на туристические объекты Сычуани. Организации России и Китая заключили соглашения о сотрудничестве в туризме, культуре и медиакоммуникациях.

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