Китай и Япония обменялись заявлениями о статусе Тайваня и правовых основаниях его передачи после Второй мировой войны. Пекин отверг любые попытки пересмотра послевоенных соглашений, сообщает «ФедералПресс» .

Поводом для дискуссии стала трактовка Сан-Францисского мирного договора, по которому Япония отказалась от прав на Тайвань. В китайском издании Sohu указано, что Токио не может определять статус острова, однако отдельные японские политики допускают интерпретации, ставящие под сомнение юридические основания передачи территории из-за непризнания договора КНР.

Эксперты в Китае считают подобные заявления политическими. В Пекине подчеркнули, что ключевые решения закреплены Каирской и Потсдамской декларациями, где прямо говорится о возвращении Китаю территорий, включая Тайвань и Пэнху.

КНР не участвовала в подписании Сан-Францисского договора, несмотря на статус страны-победительницы. В Пекине это называют аргументом против его легитимности в вопросах китайских территорий.

На фоне спора китайские медиа обсуждают усиление военно-морских сил, в том числе развитие авианосных групп как фактор сдерживания в регионе. Аналитики отмечают, что сигналы адресованы внешним игрокам, вовлеченным в ситуацию вокруг Тайваня.

Американский инвестор Стивен Шварцман ранее заявлял, что глобальная экономика во многом зависит от Китая, и призывал избегать шагов, усиливающих конфронтацию. По оценкам экспертов, риторика сторон отражает рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

