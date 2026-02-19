Нужно наладить контакт: можно ли социализировать взрослую собаку?

Эксперты постоянно подчеркивают важность социализации в жизни собаки, напоминая, что заниматься ей нужно с самого раннего возраста, однако ситуации бывают разные. Что делать, если в воспитании было упущено время и можно ли исправить ситуацию, в беседе с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Социализация остается неотъемлемой частью воспитания собаки в любом возрасте. Конечно, приучить щенка к миру намного проще — в этом возрасте они адаптируются более легко. У взрослой же собаки уже есть „багаж опыта“, как положительного, так и негативного. Это не значит, что нельзя скорректировать пробелы социализации, но нужно быть готовым к тому, что это займет определенное время», — объясняет Голубев.

Чем отличается социализация взрослой собаки?

Плюсы социализации щенка заключаются в том, что вы работаете с чистым листом. У взрослой же собаки могут быть уже сформированные страхи. Если о прошлом питомца известно немного, то это затрудняет диагностику. Нельзя точно определить, что именно привело к тому, что собака, например, боится сородичей. Главной целью в коррекции будет не пытаться сделать из животного дружелюбного общительного компаньона, а предсказуемого. Если реакция собаки на триггеры будет нейтральной — это уже успех.

Диагностика

Прежде чем приступить к делу, необходимо провести анализ раздражителей. Что пугает собаку больше всего? Звуки машин, другие животные или буквально все? Отмечайте реакцию: от любопытства до абсолютной паники. При этом не забывайте о менее очевидных сигналах тела: зевание, отворачивание, облизывание носа — это все тоже признаки беспокойства.

Как социализировать?

Основой всегда остается положительное подкрепление. Вы должны наладить контакт с собакой: за спокойное поведение, интерес, любопытство вы подбадриваете питомца, хвалите и награждаете лакомством. Но только в таких случаях. Не стоит слишком жалеть и подкармливать животное, если оно проявляет страх, просто будьте спокойны.

«Закалка» должна проходить постепенно. Нельзя резко погружать собаку в пугающий ее мир. В зависимости от степени проблемы, управляйте ситуацией дозированно.

Сценарии

Например, если собаку в принципе все пугает вне дома, для начала можно вообще ограничиться выходом во двор, либо сесть на лавочку в парке. Хвалите питомца просто за то, что он внимательно и спокойно наблюдает за происходящим.

Если животное боится других сородичей, необязательно сразу же инициировать общение, тем более идти на собачью площадку. Достаточно научиться проходить мимо чужих собак спокойно и равнодушно, не зажимаясь. Отвлекайте его командой и выдавайте лакомство. Если питомец так и не научится быть душой компании — это ничего страшного. Главное — нейтральная реакция.

«Не отказывайтесь от помощи профессионального кинолога, особенно если имеет место серьезная агрессия со стороны собаки, наблюдается глубокая фобия, либо вы не уверены в своих действиях», — отметил Голубев.

Любую ситуацию при правильном подходе можно исправить, но необходимо запастись терпением. Не игнорируйте проблему и не оставляйте питомца с его трудностями. Маленькие, даже незаметные на первый взгляд шаги — это и есть путь к успеху, заключил кинолог.

