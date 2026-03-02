Мохнатый барбос: как сохранить чистоту дома в весеннюю линьку собак

С приходом весны владельцы собак сталкиваются с закономерной трудностью — сезонной линькой питомцев, благодаря которой шерсть появляется повсюду. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал пять рекомендаций, как минимизировать последствия этого периода. Одна из них — правильное питание животного.

«Линька — неприятный, но естественный процесс. Собаке необходимо сбросить лишний подшерсток и перестроиться под новый сезон. Конечно, можно изначально попробовать выбирать породы собак, которые практически не линяют. Но даже в таком случае питомцы требуют определенного ухода», — сказал Голубев.

Инструмент для вычесывания

Простые щетки часто справляются лишь с поверхностным волосом и могут причинять животному неудобства. Более эффективным выбором станет фурминатор. Он качественно удаляет отмерший подшерсток, не повреждая остевой волос. Оптимально применять его до мытья собаки, чтобы вода затем смыла оставшиеся волоски.

Питание

Ослабленный после зимы организм может спровоцировать более обильную линьку. После консультации с ветеринаром стоит рассмотреть добавление в рацион специальных витаминов или рыбьего жира. Это поможет новой шерсти расти крепкой и блестящей, сделав процесс обновления шерстного покрова более равномерным.

Влажность в помещении

Воздух в квартирах весной часто остается сухим, что усугубляется уличной пылью. Этот фактор способствует не только усиленному выпадению шерсти, но и появлению зуда у питомца. Регулярное использование увлажнителя, подобранного по площади комнат, поможет улучшить микроклимат.

Правильная последовательность уборки

Сухая уборка щеткой или большинством пылесосов поднимает шерсть в воздух. Чтобы эффективно собрать ее, сначала следует провести влажную уборку, «прибив» волоски к полу, а затем пропылесосить. Для очистки мягкой мебели можно использовать смоченные водой резиновые перчатки — шерсть соберется в удобные валики. В периоды активной линьки полезным помощником станет робот-пылесос, способный поддерживать чистоту автономно.

Услуги грумера

Профессиональная процедура экспресс-линьки, предлагаемая в салонах, — это рабочий метод. Она включает тщательное вычесывание, мытье и сушку мощным феном. Такой комплекс не отменяет естественный процесс, но существенно его ускоряет, что в итоге сокращает количество шерсти в домашнем пространстве.

