Кинолог дал советы, как не отравить собаку грибами на прогулке

Заканчивается грибной сезон — в октябре еще можно успеть собрать пару-тройку корзин. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО предупредил собаководов, что дары леса — крайне опасная пища для животных, но от рисков не защищены и городские жители — даже в парках встречаются опасные грибы.

«Даже если гриб съедобен, это очень тяжелая пища для питомцев. Собак, которые задействованы в поиске трюфелей, например, прежде всего обучают не подбирать найденные ценные деликатесы. Что говорить о ядовитых грибах — это смертельная опасность. Даже если вы успеете доехать до ветеринарной клиники и спасете собаку, есть риск, что она навсегда останется инвалидом», — предупреждает Голубев.

Он подчеркнул, что опасные грибы встречаются во всех лесах. Говоря о городских условиях, владелец собаки может выбирать места, не представляющие угрозы. Достаточно не сворачивать с дорожек и не углубляться в парковую зону. Можно выгуливать питомца на собачьих площадках с безопасным покрытием, на котором не может ничего прорасти. Территорию частного дома необходимо регулярно осматривать и уничтожать грибы.

По словам специалиста, главное правило — научить питомца не подбирать незнакомые предметы на улице. Дрессировкой стоит заниматься с раннего возраста. Здесь нет сложных нюансов, освоить это дело сможет даже начинающий собаковод. Главное — регулярные занятия и терпение.

Работает это следующим образом: питомец, гуляя на поводке, может обнюхивать бордюры, фонари, камни. Это его естественная потребность, которую нельзя запретить. Однако, когда владелец замечает, что собака подходит к выброшенной еде или мусору, командует «Фу» или «Нельзя» и слегка одергивает поводок. Любая дрессировка должна заканчиваться положительным подкреплением. Если питомец выполнил команду, отвлекся от опасного предмета, следует похвалить его или выдать лакомство — обычно последний прием работает лучше.

При этом важную роль играет уверенность владельца животного. Не нужно прикрикивать на собаку или дергать поводок слишком сильно. Достаточно четкого голоса. Похвала также должна отличаться по интонации. Со временем четвероногий друг научится понимать, что нельзя поднимать с земли никакие предметы.

Если питомец проглотил гриб, не стоит дожидаться опасных симптомов. Необходимо немедленно доставить его в ветеринарную клинику. Любой гриб может нанести непоправимый вред организму, заключил Голубев.

