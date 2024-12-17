Кибовский пришел в суд в футболке с призывом отправить его воевать под Курск

На судебное заседание экс-министр правительства Москвы пришел в футболке с надписью «Сижу в СИЗО, а должен воевать под Курском».

Экс-глава департамента культуры Москвы был задержан 17 июля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в размере 100 млн рублей. В августе экс-чиновник попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина помочь ему с отправкой на СВО.

В столичном правительстве Кибовский работал с ноября 2010 года. Сначала он возглавлял департамент культурного наследия (Москомнаследие), а с 2015 года по сентябрь 2023 года Кибовский руководил департаментом культуры.