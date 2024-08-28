Арестованный за взятки экс-глава Депкульта Москвы попросился на СВО

Экс-глава глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, арестованный по делу о взятках, попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина помочь ему с отправкой на СВО, пишет « КоммерсантЪ ».

Экс-чиновник сообщил, что имеет военный опыт и не раз был в Донбассе. Он сослался на то, что СИЗО отправляются в зону боевых действий другие люди, указано в публикации

«Полагаю, что я не меньше их заслуживаю такой возможности, тем более сейчас, когда враг топчет Курскую землю!» — цитирует издание Кибовского.

Ранее Московский городской суд отклонил апелляцию Кибовского и оставил его под стражей.

Экс-глава департамента культуры Москвы был задержан 17 июля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в размере 100 млн рублей.